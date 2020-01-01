На Херсонщине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами
Вблизи одного из военных объектов в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу, сообщает пресс-центр СБУ.
Схрон с боевыми средствами поражения был замаскирован в лесополосе.
Из тайника правоохранители изъяли 12 тротиловых шашек, почти три килограмма пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, электродетонаторы.
Обнаруженные средства поражения сотрудники СБУ направили на экспертизу.
"Проверяется информация о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении силового ведомства.
Как сообщалось ранее, в Луганской области возле линии разграничения обнаружили тайник с оружием. Он был обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков.
Также Korrespondent.net писал, что СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Андрею Картаполову. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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