Житель Николаевщины сел на 12 лет за изнасилование ребенка

Мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены.

В Николаевской области суд отправил в тюрьму на 12 лет местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

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"При поддержке публичного обвинения Баштанской местной прокуратуры на 12 лет лишения свободы осужден житель Снегиревского района за изнасилование 13-летней девушки", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства стороне обвинения удалось доказать, что в августе прошлого года мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.152 УК Украины – изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Напомним, жителя Киевщины подозревают в растлении внучки. По версии следствия, от действий злоумышленника пострадала 5-летняя девочка.