В Украине могут узаконить работу фрилансеров: Известны подробности

Правительство уже одобрило соответствующий законопроект.

В Украине могут узаконить работу фрилансеров. Кабмин предложил Верховной Раде проголосовать за проект закона, регулирующий отношения работодателя и сотрудника, когда нельзя определить объемы и время выполнения работы. Подробности передает пресс-служба Минэкономики.

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Согласно документу, который уже одобрил Кабмин, в стране может появиться трудовой договор с нефиксированным временем. Стороны смогут по договоренности определить необходимость и время, в которое будет привлечен сотрудник к работе, режим выполнения, а также объемы работы.

Оплата труда будет происходить за время, когда работа выполняется фактически. Также закон предусматривает минимальное гарантированное количество часов в месяц, которое будет оплачиваться

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Что касается самих фрилансеров, то их наделят правами и гарантиями, которые предусмотрены законодательством. К примеру, это режим работы, отдых, выплата заработной платы, принятие на работу и увольнение, говорится в сообщении Минэкономики.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу Госкосмоса Украины.