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Глава Рады предлагает изменить закон о санкциях

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Закон о санкциях нужно изменить, чтобы избежать разночтений во время будущих решений СНБО, говорит Разумков.
Разумков напомнил, что закон о санкциях не должны применять против украинцев
Разумков напомнил, что закон о санкциях не должны применять против украинцев
rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях, который власти начали использовать против граждан Украины. Свои решения во время голосований СНБО он объяснил в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в среду, 24 февраля.

"Нам нужно... изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия (введение санкций) были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - пояснил он.

Разумков объяснил, почему не голосовал за введение санкций против каналов нардепа Тараса Козака, а также, отметил, что имеет отдельное мнение о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука и ряда физических и юридических лиц.

"Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан РФ. Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается в Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - отметил он.

В связи с этим, считает глава парламента, нужно при введении санкций или параллельно идти судебным путем, либо изменить закон о санкциях.

Разумков добавил, что во время заседания Рады в августе 2014 года, когда рассматривался закон о санкциях, четко звучала формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются.

Напомним, решением от 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены, а также еще против шести физических и 19 юридических лиц.

 

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Теги: законы, СНБО, Рада, санкции, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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