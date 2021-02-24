В Кабмине обещают продажу вакцин "под отпуска" - СМИ

Уже в лету возможно появление вакцин от коронавируса на украинском коммерческом рынке, узнали СМИ.

В Кабмине обещают продажу вакцин "под отпуска" к лету

Кабмин ожидает, что ближе к лету возможна коммерческая продажа COVID-вакцин для летнего отдыха украинцев за границей. Об этом со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщает Европейская правда в среду, 24 февраля.

"В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 000 вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", - говорит чиновник.

При этом в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а через два года - не менее 22 млн.

"Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, либо не в первой очереди", - добавил источник издания.

В связи с этим, по словам чиновника, вакцин, которые Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть "коммерческую вакцинацию".

"До пятой группы плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - добавил собеседник Европейской правды.

Кроме того, уже с 1 марта должен заработать единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашей вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - отметил чиновник.

Как подчеркнули в Кабмине, все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, а потому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в ЕС. Тем не менее источник издания говорит, что подобные консультации с ЕС еще не начались.

Напомним, что COVID-вакцину сегодня доставят не во все регионы. Сегодня вакцины не успеют довезти до отдаленных районов Закарпатья и Прикарпатья. Остальные регионы будут с вакциной до конца дня.

При этом вакцинация уже началась на Черниговщине и Виннитчине. Во всех регионах первыми вакцинируют медиков. В Виннице прививки получат все работники мобильных бригад.

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