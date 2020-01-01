"УЗ" закрыла продажу билетов на Ивано-Франковщину из-за COVID-19

Поехать в область на поезде нельзя будет до 12 марта.

“УЗ“ (Укрзализныця) закрыла продажу билетов в Ивано-Франковскую область из-за усиленного карантина, веденного в результате критической ситуации с COVID-19. Подробности передает пресс-служба предприятия.

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В сообщении указывается, что запрет на покупку билетов будет действовать с 26 февраля до 12 марта.

“Продажа проездных документов будет возобновлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе“, – отметили в “УЗ“.

Что касается людей, которые уже купили билеты, то они добраться до Ивано-Франковской области все же смогут. В данный момент “УЗ“ совместно с Мининфраструктуры работает над механизмом, который бы позволил совершить безопасные поездки.

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Стоит отметить, что вместе с этим предприятие расширило возможности возврата билетов до Ивано-Франковщины. Украинцам возместят полную стоимость проездного документа, если они совершат его возврат в течении месяца. Данное правило вступает в силу с 26 февраля.

Ранее сообщалось, что в Кабмине обещают продажу вакцин “под отпуска“.