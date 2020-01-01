Кипяток, радиация и ягодицы Бейонсе: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 24 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 24 февраля.

В Испании демонтировали последний памятник Франко. СБУ предупредила радиационную угрозу. В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах.

В горсовете Харькова сняли барельеф с Лениным. В Киеве подземный переход залило кипятком.

Бывший муж Лорак отправился с девушкой в Буковель. Бейонсе засветила ягодицы в рекламе одежды.

Модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахстанского бизнесмена.

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