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Аксенов и Константинов получили подозрения за преступления в Крыму

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Руководителей оккупационной администрации обвиняют в нарушении обычаев и правил войны.
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
facebook.com/aksenov.rk

Украинская прокуратура объявила подозрения по ряду статей УК представителям оккупационной администрации Крыма – Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, следствия считает их причастными к масштабной “национализации“ украинского имущества на захваченном полуострове.

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Сергей Аксенов, который занимает пост “главы Совета министров“, и Владимир Константинов, выполняющий функции “главы Государственного совета“ в оккупационной администрации, подозреваются по ч.1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Данная статья предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, указанные фигуранты в нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года приняли ряд решений о “национализации“ украинских предприятий, учреждений и организаций.

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В частности в уголовном деле фигурируют Государственный концерн “Массандра“, “Международный детский центр Артек“ и государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз“.

Напомним, СБУ вывесила перед посольством РФ билборд “Крым - это Украина“. На билборде также изображена эмблема СБУ.

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Теги: Крым, Аксенов, Россия
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