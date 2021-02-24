СМИ узнали условие потери Украиной транша ЕС

Украина может потерять макрофинансовую помощь от Евросоюза, если не договорится с МВФ до лета.

Украина должна договориться с МВФ до лета, чтобы не потерять помощь ЕС

Возобновление сотрудничества с МВФ важно возобновить до середины 2021 года, иначе Украина потеряет второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом со ссылкой на собственный источник в Кабмине сообщает Европейская правда в среду, 24 февраля.

Вопрос был темой обсуждений между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом 11 февраля во время Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Ситуация такова: макрофинансовая программа ЕС заканчивается в середине сентября. Чтобы не потерять ее второй транш, нам нужно уже летом достичь политического согласия с МВФ о возобновлении программы", - говорит собеседник издания.

Он добавил, что в таком случае до сентября Украина может получить и деньги ЕС, и транш МВФ на сумму 700 млн долларов.

Ранее сообщалось, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.

Не хватило прогресса. Итог миссии МВФ в Украине

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