Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ узнали условие потери Украиной транша ЕС

Комментариев: 1
Украина может потерять макрофинансовую помощь от Евросоюза, если не договорится с МВФ до лета.
Украина должна договориться с МВФ до лета, чтобы не потерять помощь ЕС
Украина должна договориться с МВФ до лета, чтобы не потерять помощь ЕС

Возобновление сотрудничества с МВФ важно возобновить до середины 2021 года, иначе Украина потеряет второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом со ссылкой на собственный источник в Кабмине сообщает Европейская правда в среду, 24 февраля.

Вопрос был темой обсуждений между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом 11 февраля во время Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Ситуация такова: макрофинансовая программа ЕС заканчивается в середине сентября. Чтобы не потерять ее второй транш, нам нужно уже летом достичь политического согласия с МВФ о возобновлении программы", - говорит собеседник издания.

Он добавил, что в таком случае до сентября Украина может получить и деньги ЕС, и транш МВФ на сумму 700 млн долларов.

Ранее сообщалось, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.

Не хватило прогресса. Итог миссии МВФ в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, МВФ, Украина-ЕС, Евросоюз, помощь, Кабинет Министров, Кабмин Украины, Финансовая помощь, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    24.02.2021, 20:18
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Напомню: миссия МВФ покинула Украину, послав нaxyй ЗЕленых барыг. Теперь не будет и помощи от ЕС. Вы сделали себя вместе, ЗЕленые идиоты
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь