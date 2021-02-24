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СН о протестах: Мы категорически осуждаем любые проявления насилия

Комментариев: 2
В партии СН прокомментировали протесты сторонников Сергея Стерненко.
В СН призвали политиков не спекулировать по вопросу Стерненко
В СН призвали политиков не спекулировать по вопросу Стерненко
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В партии “Слуга народа“ обнародовали заявление в связи с протестами сторонников Сергея Стерненко. Напомним, экс-лидер одесского “Правого сектора“ был признан Приморским районным судом города Одессы виновным в похищении человека и пытках. Его осудили на 7 лет.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице Даниила Гетманцева в Facebook.

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В партии подчеркнули, что мирные собрания являются основой современной демократии. При этом политические права граждан должны реализовываться в законном поле. 

“Демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд“, - отметил Гетманцев.

Мы требуем от правоохранительных органов Украины действовать в соответствии с законом и с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов, - говорится в заявлении

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Напомним, во вторник, 23 февраля, у здания Офиса президента сторонники Сергея Стерненко устроили протест, завершившийся стычками. Силовики задержали 17 человек, которых после отпустили. 

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Теги: Данил Гетманцев, Слуга народа, Сергей Стерненко, протесты, полиция
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Комментариев (4)
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nikolaroman1952    24.02.2021, 22:24
Оценка:  -1
nikolaroman1952
Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень
«Монумент Гражданскому Неповиновению», на котором написано следующее:
«Если правительство нарушает права людей, то восстание — их священное право и обязанность».
МаксимУм    24.02.2021, 22:37
Оценка:  +1
МаксимУм
При чём здесь парламент и президент? Прокуратура и суд вынесли решение. Это независимые ветви власти...
МаксимУм    24.02.2021, 22:43
Оценка:  0
МаксимУм
К примеру: кто то захватил бы 4 года назад Пэтю и точно так же его пытал и заставлял сложить полномочия президента... Понятно что Пэтя стойкий боец и никакие пытки не заставят его отказаться от президенства))) и вот суд даёт 7 лет за похищение Пэти... Мне кажется или это театр абсурда?
МаксимУм    24.02.2021, 22:43
Оценка:  0
МаксимУм
К примеру: кто то захватил бы 4 года назад Пэтю и точно так же его пытал и заставлял сложить полномочия президента... Понятно что Пэтя стойкий боец и никакие пытки не заставят его отказаться от президенства))) и вот суд даёт 7 лет за похищение Пэти... Мне кажется или это театр абсурда?
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