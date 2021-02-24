СН о протестах: Мы категорически осуждаем любые проявления насилия

В партии СН прокомментировали протесты сторонников Сергея Стерненко.

В СН призвали политиков не спекулировать по вопросу Стерненко Facebook

В партии “Слуга народа“ обнародовали заявление в связи с протестами сторонников Сергея Стерненко. Напомним, экс-лидер одесского “Правого сектора“ был признан Приморским районным судом города Одессы виновным в похищении человека и пытках. Его осудили на 7 лет.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице Даниила Гетманцева в Facebook.

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В партии подчеркнули, что мирные собрания являются основой современной демократии. При этом политические права граждан должны реализовываться в законном поле.

“Демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд“, - отметил Гетманцев.

Мы требуем от правоохранительных органов Украины действовать в соответствии с законом и с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов, - говорится в заявлении

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Напомним, во вторник, 23 февраля, у здания Офиса президента сторонники Сергея Стерненко устроили протест, завершившийся стычками. Силовики задержали 17 человек, которых после отпустили.