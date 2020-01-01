Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову

Руководители Крыма действовали вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

Аксенову и Константинову грозит до 12 лет тюрьмы Reuters (архивное фото)

Украинские правоохранители объявили подозрения оккупационному руководству Крыма – Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Их обвиняют в причастности к масштабной "национализации" имущества на полуострове. Об этом сообщила прокуратура Автономной республики Крым в среду, 24 февраля.

Указано, что "главе Совета министров" Аксенову и "главе Государственного совета" Константинову объявили подозрения по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

По данным следствия, они вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года приняли ряд незаконных решений о "национализации" украинских предприятий, учреждений и организаций. Также они обеспечили передачу объектов в российскую федеральную или "республиканскую" собственность.

"К такому имуществу относится Государственный концерн Массандра, Международный детский центр Артек и государственное акционерное общество Черноморнафтогаз", – говорится в сообщении.

По словам руководителя прокуратуры АР Крым Игоря Поночовного, украинская сторона ранее уже направляла в Международный уголовный суд факты масштабной "национализации" и захвата объектов на полуострове.

Напомним, месяц назад в Крыму на аукционе продали винный завод Коктебель за 110 млн российских рублей, что эквивалентно 1,43 млн долларов. Его выкупило ООО Завод марочных вин Коктебель, которое ранее арендовало имущество.

А в декабре прошлого года в Крыму "приватизировали" винный завод Массандра за $73 млн. МИД Украины просил иностранные компании не участвовать в так называемой "приватизации" Массандры и воздерживаться от любых форм сотрудничества с этим предприятием до его возврата под контроль Киева.

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