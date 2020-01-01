У руководства ГАСИ прошли обыски

ГБР расследует злоупотребления служебным положением чиновниками при выдаче разрешительных документов на строительство.

Госбюро расследований расследует злоупотребление служебным положением чиновниками госорганов при выдаче разрешительных документов на строительство. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 24 февраля.

Чтобы выявить вещественные доказательства преступной деятельности, ГБР провело ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

"Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее СБУ выявила незаконную выдачу разрешительных документов в ГАСИ. Для проведения сделок фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры, пояснили в спецслужбе.

Также в Минцифры заявили, что у ГАСИ был коррупционный скрипт. Скрипт, по информации Минцифры, рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции с каких застройщиков брать деньги.

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