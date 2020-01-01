Зеленский установил сроки призыва в ВСУ

Призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля – июня и течение октября – декабря 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021году. Призывники не будут служить на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 24 февраля.

Так, согласно соответствующему указу №71/2021, в этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле – июле и в октябре – декабре.

"В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", – говорится в документе.

Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля – июня и течение октября – декабря 2021 года".

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента напоминают, что призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

На прошлой неделе сообщалось, что в Украине изменили правила призыва в армию. Нововведения, как ожидается, помогут улучшить организацию работы призывных комиссий и порядок оповещения призывников о явке.

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