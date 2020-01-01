На Донбассе боец ВСУ задержал сепаратиста

Украинский военнослужащий получил легкое ранение холодным оружием и в ответ ранил противника.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был задержан один из сепаратистов. При этом пострадал один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 24 февраля.

Указано, что инцидент произошел сегодня в Донецкой области вблизи населенного пункта Чермалык на одном из наблюдательных постов ВСУ. Военнослужащий задержал сепаратиста, который пытался проникнуть на позиции.

В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, – говорится в сообщении.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил некоторые подробности инцидента.

"Наемник бросился на нашего солдата, и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", – написал журналист.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины и обстоятельства появления сепаратиста на позициях ВСУ, а также как ему удалось преодолеть минные поля.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе обострилась ситуация. Было зафиксировано 20 обстрелов, в результатате которых один украинский военный погиб, еще двое были ранены.

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