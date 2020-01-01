УЗ приостановит продажу билетов на Прикарпатье

Билеты на поезда в и из Ивано-Франковской области не будут продавать до середины марта из-за вспышки коронавируса.

Укрзализныця из-за карантина с 26 февраля приостановит продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в среду, 24 февраля.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию в Ивано-Франковской области, Укрзализныця с 00 ч 00 мин 26 февраля до 12 марта 2021 приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет возобновлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", - сказано в сообщении.

Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, УЗ совместно с Мининфраструктуры разрабатывает механизм, который позволит им безопасно добраться до мест назначения.

"Вместе с тем Укрзализныця расширяет возможности для возврата билетов: пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будут возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля", - добавили в УЗ.

При этом 24 - 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

Кроме того, в продаже имеются еще более 4000 билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие.

Напомним, что ранее в Украине запретили пассажирские перевозки в красных зонах карантина. Запрет касается перевозок автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метро.

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