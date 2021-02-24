В Украине 40% земель могут потерять плодородие

Из-за усиленной деятельности агрохолдингов плодородие украинских земель под угрозой, показало исследование.

В связи с усиленной сельскохозяйственной деятельностью агрохолдингов около 40% сельхозземель в Украине могут потерять плодородие. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Института географии НАН Украины по заказу ОО Экодия, опубликованные в среду, 24 февраля.

В частности, доля почвоистощающих культур - кукурузы, подсолнечника, рапса и сои - в посевах по всей Украине выросла на 2,7% с 2017 по 2020 годы. При этом уменьшение доли этих культур произошло только в пяти областях: Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Одесской и Запорожской.

"Основная причина стремительного увеличения посевных площадей под эти культуры - интенсивная сельскохозяйственная деятельность аграрных компаний. Они заинтересованы в выращивании более прибыльных культур, которыми являются кукуруза, подсолнечник, рапс и соя. В 2020 году только 10 крупнейших агрохолдингов контролировали 2,66 млн га с/х земель. Последствиями такой "агрессивной" сельскохозяйственной деятельности является не только рост риска деградации почв, но и вероятность ухудшения качества грунтовых и поверхностных вод, исчезновение ручьев и заиления малых рек, потери биоразнообразия территории", - сказано в сообщении.

"Для того, чтобы предотвратить такие опасные экологические последствия, правительство и частные компании должны способствовать внедрению технологии органического сельского хозяйства, технологии минимальной обработки почвы (no-till), а также точного земледелия, которое уменьшит расходы пестицидов и минеральных удобрений. Кроме этого, Кабмин должен разработать программу и план действий по выводу из интенсивного использования уже деградированные земли. Верховная Рада должна срочно принять законопроект 3091-д, который касается реформы системы государственного экологического контроля, в том числе и за землепользованием", - заявил эксперт по землепользованию ОО Экодия Михаил Амосов.

Напомним, что аграрии за год увеличили прибыль в 1,5 раза. Рост прибыли в 2020 году обусловлен исключительно ростом цен на продукцию, само производство сельхозпродукции в 2020 году сократилось на 14%.

Также сообщалось, что падение в агросекторе продолжилось в 2021 году. За прошлый год производство в сельском хозяйстве сократилось на 11,5%, а в начале этого года - на 5,7%.

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