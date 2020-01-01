Новый Азов. Японцы играют в войну на Донбассе

В Японии популярными стали реконструкции боевых действий на Донбассе по фотографиям из Украины.

Косплей – это максимально детализированное перевоплощение в различные роли. Давние мастера косплея японцы пришли к тому, что реконструируют боевые действия на Донбассе.

Японцы в форме батальона Азов и других украинских подразделений позируют, сидя в укреплении на фоне флага Украины, чистят оружие, греют чай в походных условиях и готовят бутерброды с вареной колбасой. На такое увлечение обратило внимание Радио Свобода.

Как это работает

По фотографиям из Украины японские косплееры воссоздают не только украинских военных, но и знаменитых "зеленых человечков", участвовавших в силовом сопровождении аннексии Крыма, пишет Радио Свобода.

В качестве оружия японцы используют копии, сделанные для игры в страйкбол и эйрсофт. Купить точную копию автомата Калашникова для игры в страйкбол в Японии можно всего за 265 долларов.

Niklife Тема войны на Донбассе очень популярна среди японских страйкболистов

Хаяо Сато, который участвует в мероприятиях японских реконструкторов с 2016 года, рассказал Радио Свобода, что раньше поклонники этого хобби в основном косплеили американских военных. Однако, по его словам, в последние годы все большей популярностью пользуются образы участников войны на востоке Украины.

Двое японских "реконструкторов" в беседе с Радио Свобода подчеркнули, что за их хобби нет никакой идеологической мотивации.

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По их словам, речь идет об усовершенствованной версии игры "ковбои против индейцев", в которых символика призвана лишь различать противоборствующие стороны.

Тщательный подход

Большинство реквизита для своих игр японцы покупают на специализированном форуме. Там можно найти не только серийные образцы, но и заказать точные копии редкого оружия, которое специально для вас напечатают на 3D-принтере. Владелец еще одного магазина, который специализируется на продаже в Японии российского военного обмундирования, говорит, что зачастую ему удается предложить покупателям "оригинальные, хотя и бывшие в использовании вещи".

Радио Свобода

Mногие образцы оружия и другого оборудования делаются на заказ после внимательного изучения фотографий и видео из зоны боевых действий в Донбассе.

Радио Свобода

Как рассказал Хаяо Сато, полная экипировка под украинского или российского солдата, включая оружие, может стоить до 2000 долларов и занять недели, пока не будут найдены все необходимые для нее компоненты.