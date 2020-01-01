В Днепре спецназ при штурме ошибся домом
В Днепре Амур-Нижнеднепровский райсуд обязал государство выплатить миллион гривен компенсации семье, в чей дом по ошибке вломились спецназовцы. Соответствующее постановление опубликовано в среду, 24 февраля.
Инцидент произошел 26 июня 2020 года. Спецназ штурмовал дом одного из жителей Днепра. Правоохранители взломали ворота, разбили установленную во дворе камеру видеонаблюдения и входную дверь дома. Полицейские не предъявили никаких удостоверений и не объяснили причины. После проникновения в дом, они вытащили пострадавшего из душа и стали избивать.
Тогда мужчина около 45 минут пролежал на полу под прицелом автомата. Затем ему разрешили встать и одеться, а также сообщили, что в его доме проведут обыск. Потерпевший сказал правоохранителям, что они ошиблись адресом, и показал документ о праве собственности на дом, который принадлежит его жене. После этого полиция покинула жилище.
Из-за травм пострадавший решил подать иск в суд. После инцидента у него еще две недели болели ребра и голова, сорвались деловые встречи, ему пришлось объясняться с соседями, которые подумали, что он состоит в преступной группировке. Адвокат говорит, что это может нанести вред его деловой репутации.
Наконец, на следующий день после обыска семья обнаружила, что из ящика в гардеробной комнате, расположенной на втором этаже, исчезли 20 тысяч долларов. Пострадавший потребовал выплаты возмещения за причиненный моральный и материальный ущерб.
Теперь суд постановил взыскать из госбюджета в пользу потерпевшего на возмещение морального вреда 1 млн грн.
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