Суд в Харькове постановил закрыть четыре Telegram-канала

Постановление суда подлежит немедленному исполнению. При этом решение суда можно оспорить Харьковском апелляционном суде на протяжении пяти дней.

Киевский районный суда города Харьков наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности четырех Telegram-каналов и постановил закрыть к ним доступ. Об этом сообщает в среду, 24 февраля, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Указано, что к ведомству с соответсвующим письмом обратился Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Речь идет о блокировке Telegram-каналов Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.

"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных Telegram-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления. При этом решение суда можно оспорить Харьковском апелляционном суде на протяжении пяти дней.

Напомним, в начале февраля СБУ заявила о том, что сеть из 12 Telegram-каналов работала на спецслужбы РФ. Среди них были и упомянутые Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.

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