Суд в Харькове постановил закрыть четыре Telegram-канала
Киевский районный суда города Харьков наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности четырех Telegram-каналов и постановил закрыть к ним доступ. Об этом сообщает в среду, 24 февраля, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Указано, что к ведомству с соответсвующим письмом обратился Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Речь идет о блокировке Telegram-каналов Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных Telegram-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления. При этом решение суда можно оспорить Харьковском апелляционном суде на протяжении пяти дней.
Напомним, в начале февраля СБУ заявила о том, что сеть из 12 Telegram-каналов работала на спецслужбы РФ. Среди них были и упомянутые Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.
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