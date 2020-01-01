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Суд в Харькове постановил закрыть четыре Telegram-канала

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Постановление суда подлежит немедленному исполнению. При этом решение суда можно оспорить Харьковском апелляционном суде на протяжении пяти дней.
В Украине начнут блокировать Telegram-каналы
В Украине начнут блокировать Telegram-каналы

Киевский районный суда города Харьков наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности четырех Telegram-каналов и постановил закрыть к ним доступ. Об этом сообщает в среду, 24 февраля, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Указано, что к ведомству с соответсвующим письмом обратился Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Речь идет о блокировке Telegram-каналов Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.

"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных Telegram-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления. При этом решение суда можно оспорить Харьковском апелляционном суде на протяжении пяти дней.

Напомним, в начале февраля СБУ заявила о том, что сеть из 12 Telegram-каналов работала на спецслужбы РФ. Среди них были и упомянутые Легитимный, Сплетница, Резидент и Картель.

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Теги: Харьков, СБУ, суд, социальные сети, запрет, блокирование, соцсети, блокировка, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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