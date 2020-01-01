Зеленский и Дуда обсудили противодействие СП-2

Дальнейшее усиление санкций против этого газопровода – гарантия энергетической безопасности Европы, подчеркнул украинский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Они обсудили ряд вопросов, среди которых и противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2, сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 24 февраля.

"Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта – это гарантия энергетической безопасности Европы", – подчеркнул Зеленский.

В свою очерель, президент Польши согласился с Зеленским в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Они скоординировали шаги по дальнейшему противодействию реализации российского проекта, а также договорились максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства Северного потока-2.

Лидеры Украины и Польши договорились продолжать в текущем году активный политический диалог, уделив при этом особое внимание экономической составляющей и реализации совместных проектов. Было отмечено, что показатели двусторонней торговли по итогам 2020 года, когда в мире бушевала пандемия, удалось удержать на очень высоком уровне – почти 8 млрд долларов.

Также Зеленский пригласил Дуду посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите Крымской платформы. Тот поблагодарил за приглашение и заверил, что сделает все возможное, чтобы посетить празднование годовщины украинской независимости.

Ранее в среду стало известно, что один из крупнейших инвесторов вышел из Северного потока-2. Речь идет о немецкой Wintershall Dea, вложившей в него 730 млн евро.

Накануне сообщалось, что из-за санкций США проект уже покинули или находятся на стадии выхода 18 европейских компаний.

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