Еще одна область получила COVID-вакцину

Житомирщина стала пятым регионом после Черкассчины, Киевщины, Черниговщины и Виннитчины, в которых началась вакцинация от коронавируса.

Первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства доставлена в Житомир. Регион начинает кампанию по вакцинации. Об этом вечером в среду, 24 февраля, сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"Житомирская область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса. Только что в Житомир доставили первую партию вакцин, состоящую из 17,3 тысячи доз препарата производства Oxford/AstraZeneca (Covishield)", - указано в сообщении.

По словам губернатора, первыми прививки получат все желающие из числа медиков, работающих с ковидными пациентами, соцработников и лиц, находящихся в спецучреждениях, а также военнослужащих, участвующих в ООС.

В целом на первом этапе планируют бесплатно и добровольно привить более 3600 жителей региона, информировал Бунечко.

Напомним, ранее вакцинация от коронавируса началась в Черкасской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Во всех регионах первые прививки получили медицинские работники.

В Украине сделали первую прививку от коронавируса

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