С тайника изъяли мины 82 мм, снаряды ВОГ различных модификаций, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, РПГ различных модификаций и другое оружие.

На Донбассе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами npu.gov.ua

В городе Лисичанск Луганской области в ходе проверки оперативной информации был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции.



"Оперативники получили информацию о том, что в 2014 году боевики, используя труд незаконно задержанных граждан Украины - местных жителей, привезли и разгрузили средства поражения у заброшенного бомбоубежища завода ГТВ в г. Лисичанск", - указано в сообщении.

Отмечается, что сепаратисты самостоятельно перенесли боеприпасы внутрь здания, где спрятали их в заранее подготовленной нише в стене и затем замуровали ее кирпичом.

С тайника правоохранители изъяли мины 82 мм, снаряды ВОГ различных модификаций, некоторые со следами переработки, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, РПГ различных модификаций, снаряды к РПГ и стартовые двигатели к ним, реактивный пехотный огнемет, тротиловые шашки, снаряды и патроны различных калибров - в целом более восьми тысяч смертоносных предметов.

Некоторые из обнаруженных боеприпасов нельзя транспортировать, поэтому их намереваются уничтожить на месте, информировала пресс-служба.

Cмотрите фотогалерею: В Лисичанске найден крупный тайник с оружием

Напомним, в этот же день сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой вблизи одного из военных объектов в Херсонской области.

В Попасной найден тайник с оружием

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