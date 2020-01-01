Дело ПриватБанка: избрана мера пресечения Яценко

Владимир Яценко останется под стражей до 22 апреля или может внести свыше 52 миллионов гривен залога и выйти на свободу.

Один из топ-фигурантов дела о ПриватБанке Владимир Яценко Владимир Яценко / Facebook

Высший антикоррупционный суд на заседании в среду, 24 февраля, оставил под стражей экс-заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля этого года с альтернативой внесения залога.

При этом размер залога составляет 52 миллиона 210 тысяч гривен, тогда как прокурор требовал почти 137 миллионов.

В ходе процесса сторона защиты утверждала, что Яценко направлялся в Вену на плановый осмотр у врача и планировал вернуться в Украину, поскольку на 25 февраля у них с семьей был запланирован вылет на Мальдивы.

Юристы предоставили билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Таким образом, заявила защита, Яценко не планировал покидать страну.

Также адвокаты обратили внимание суда на возраст их клиента (51 год) и состояние его здоровья (болезни сердца), подчеркивая, что Яценко находится в группе риска из-за коронавируса.

В свою очередь сторона обвинения указала суду на то, что подсудимый владеет жильем в Вене и обладает достаточными материальными активами, чтобы скрываться за границей.

Кроме того, обвинение выразило убеждение, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей по делу.

Напомним, сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка Александре Дубилете и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

До этого, как сообщал Корреспондент.net, в Борисполе посадили самолет, который направлялся в Вену, и задержали одного из топ-фигурантов по делу ПриватБанка.

Позже СМИ сообщили, что речь идет об экс-заместителе главы указанного госбанка Владимире Яценко.

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