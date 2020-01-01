Дело ПриватБанка: избрана мера пресечения Яценко
Высший антикоррупционный суд на заседании в среду, 24 февраля, оставил под стражей экс-заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко до 22 апреля этого года с альтернативой внесения залога.
В ходе процесса сторона защиты утверждала, что Яценко направлялся в Вену на плановый осмотр у врача и планировал вернуться в Украину, поскольку на 25 февраля у них с семьей был запланирован вылет на Мальдивы.
Юристы предоставили билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Таким образом, заявила защита, Яценко не планировал покидать страну.
Также адвокаты обратили внимание суда на возраст их клиента (51 год) и состояние его здоровья (болезни сердца), подчеркивая, что Яценко находится в группе риска из-за коронавируса.
В свою очередь сторона обвинения указала суду на то, что подсудимый владеет жильем в Вене и обладает достаточными материальными активами, чтобы скрываться за границей.
Кроме того, обвинение выразило убеждение, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей по делу.
Напомним, сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка Александре Дубилете и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.
До этого, как сообщал Корреспондент.net, в Борисполе посадили самолет, который направлялся в Вену, и задержали одного из топ-фигурантов по делу ПриватБанка.
Позже СМИ сообщили, что речь идет об экс-заместителе главы указанного госбанка Владимире Яценко.
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