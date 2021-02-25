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Сутки в ООС: боевики ранили двоих украинских солдат

Комментариев: 2
Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
armyinform.com.ua

За минувшие сутки, 24 февраля, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. В результате двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС.

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Один солдат получил ранение в районе Южного и Талаковки, когда пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В районе Чермалыка украинский военнослужащий получил легкое ранение, когда задерживал боевика, который пытался проникнуть на позиции ВСУ.

Обстрелы боевиков были также зафиксированы в районе Марьинки, Авдеевки и Водяного. Противник использовал гранатометы и стрелковое оружие.

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С наступлением текущих суток, 25 февраля, и по состоянию на 07:00 нарушений со стороны российско-оккупационных войск в районе проведения ООС не зафиксировано.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в отношении России нужно ввести новые санкции, так как она продолжает демонстративно нарушать международное право.

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Теги: Операция объединенных сил, ООС, боевики, обстрел, военнослужащие, ранение, ВСУ
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    25.02.2021, 10:26
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
qwsdcvnm 25.02.2021, 10:04
таки да - ордынцы с сепарами - они такие... наверное очередной гнусконвой с боярой к вашему недопразднику с каганата подогнали
qwsdcvnm    25.02.2021, 10:04
Оценка:  -21
qwsdcvnm
Нажралось быдло в блиндажах на 23 февраля, сами себя постреляли, а на русских нагаваривают.
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