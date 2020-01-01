В Украине зафиксировали увеличение новых случаев COVID

Продолжают болеть более 140 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 24 февраля, подтвердили 8 147 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это на 2 297 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 2 770 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Ивано-Франковской (+711), Житомирской (711), Закарпатской (+654) областях, а также в Киеве (+652) и Винницкой (+639) областях. Меньше всего – в Луганской (+47) и Херсонской (+52) областях. Среди заболевших есть 483 ребенка и 301 медик.

Медики вчера провели 89 926 тестирований на COVID-19. Всего с начала пандемии сделали 6 809 165 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтвердили 1 325 841 случай СOVID-19. Выздоровели 1 159 311 человек (3 889 – за минувшие сутки), а 25 596 – умерли (135 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 140 934 человек.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первым вакцинировался врач из Черкасс.