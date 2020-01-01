Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине зафиксировали увеличение новых случаев COVID

Комментариев: 0
Продолжают болеть более 140 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 24 февраля, подтвердили 8 147 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это на 2 297 случаев больше, чем за предыдущие сутки. 

Читай также: Украина ожидает 22,6 млн доз вакцины до конца года – Степанов

Состояние здоровья 2 770 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Ивано-Франковской (+711), Житомирской (711), Закарпатской (+654) областях, а также в Киеве (+652) и Винницкой (+639) областях. Меньше всего – в Луганской (+47) и  Херсонской (+52) областях. Среди заболевших есть 483 ребенка и 301 медик.

Медики вчера провели 89 926 тестирований на COVID-19. Всего с начала пандемии сделали 6 809 165 тестирований методом ПЦР. 

Читай также: Зеленский о вакцинации: Никого не нужно заставлять

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 325 841 случай СOVID-19. Выздоровели 1 159 311 человек (3 889 – за минувшие сутки), а 25 596 – умерли (135 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 140 934 человек.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первым вакцинировался врач из Черкасс.

Поделись:
Теги: Украина, COVID-19, коронавирус, Степанов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь