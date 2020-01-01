В ОП рассказали об "азиатском турне" Зеленского и поездке в США
ОП (Офис президента) продолжает готовить большое “азиатское турне“ для Владимира Зеленского, в рамках которого он посетит ряд стран. Также готовится поездка главы государства в США. Подробности рассказал замглавы ОП Игорь Жовква.
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По словам политика, президент в рамках “азиатского турне“ хочет посетить Китай, Южную Корею, Индонезию и другие государства. В данный момент создается окончательный список стран. Подготовку поездок ведут дипломаты. Точная дата пока неизвестна из-за эпидемии коронавируса в азиатском регионе, сказал Жовква.
Он добавил, что ОП подготовил соглашения для развития торговли между государствами и Украиной, а также привлечения инвестиций.
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Что касается поездки Зеленского в США, то контакт с администрацией Джо Байдена уже был налажен. Кроме того, недавно прошел телефонный разговор американского госсекретаря и главы МИД Украины.
“Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома“, – объяснил Жовква.
Также идет подготовка разговора между президентами Украины и США.
“Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами“, – сказал замглавы ОП.
Жовква добавил, что переговоры будут касаться урегулирования конфликта на временно оккупированном Донбассе, деоккупации Крыма, а также экономического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили противодействие СП-2.