В Одессе горела многоэтажка, двое погибших

Пожар начался примерно в 5:52.

Сегодня рано утром, 25 февраля, в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека, проинформировала пресс-служба ГСЧС Одесской области.

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Служба спасения “101“ примерно в 5:52 получила сообщение о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни произошел пожар. На место происшествия немедленно направили 14 бойцов ГСЧС и 5 единиц специальной техники.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.

В 6:15 пожар локализовали, а в 6:35 – полностью ликвидировали. Во время тушения пожара обнаружили тела 2 погибших человек 1964 г.р. и в 1934 г.р.

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Эксперты сейчас устанавливают причину пожара. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее стало известно, что пожар в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 16 человек, произошел из-за обогревателя.