На Закарпатье пограничники выстрелами остановили студентов-иностранцев

Правонарушители приехали в Украину для обучения в вузе.

На Закарпатье пограничники поймали студентов-иностранцев, которые пытались незаконно попасть в страны Евросоюза. Чтобы их остановить, правоохранители применили оружие. Подробности передает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В сообщении указывается, что во время патрулирования местности пограничники заметили следы, которые вели в сторону границы. За 1,5 км от нее правоохранители обнаружили двух иностранцев.

На требования остановиться люди не реагировали, потому пограничники применили оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов. Только тогда нарушители остановились, а через пару минут были найдены еще несколько человек, которые прятались в лесу.

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Трое задержанных имели при себе паспорт граждан Алжира и документы на временное проживание в Украине. Еще у одного иностранца документов не было, но он также назвал себя алжирцем. Все задержанные прибыли в Украину для обучения в вузе.

Стоит отметить, что студенты хотели незаконно пересечь границу и попасть в страны Евросоюза.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Их дальнейшей судьбой займется суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве грабитель порезал женщину ножом в подъезде ее дома.