"Буковель" в локдаун продолжит работать, но с ограничениями

С 26 февраля на Прикарпатье усилят карантин.

Горнолыжный курорт "Буковель" с 26 февраля по 12 марта, во время усиления на Прикарпатье карантина, будет продолжать принимать любителей зимнего отдыха, но введет некоторые запреты и ограничения. Об этом проинформировала пресс-служба курорта.

Читай также: Зеленский о вакцинации: Никого не нужно заставлять

Для туристов продолжат работать трассы, подъемники и гостиницы (в том числе с включенными завтраками) без каких-то ограничений.

С ограничениями будут работать кафе, бары и рестораны. В этот период предусмотрена только адресная доставки и на вынос.

На курорте полностью отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Читай также: Украина ожидает 22,6 млн доз вакцины до конца года – Степанов

С начала пандемии коронавируса на курорте "Буковель" сохраняется масочный режим, везде есть емкости с антисептиком. В случае необходимости можно сдать тест на коронавирус.

Напомним, вчера, 24 февраля, сразу в нескольких регионах Украины началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцинируются врачи.