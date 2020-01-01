Зеленский почтил память Леси Украинки

Сегодня 150-я годовщина со дня рождения выдающейся украинской писательницы.

Сегодня, 25 февраля, в 150-ю годовщину со дня рождения выдающейся украинской писательницы Леси Украинки от имени Президента Владимира Зеленского возложили цветы на её могилу на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Кроме того, от имени Президента установили корзину цветов возле памятника Леси Украинки в столице.

29 января 2021 года Владимир Зеленский подписал указ “О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки“ с целью чествования памяти выдающейся украинской писательницы и популяризации её творчества.

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Напомним, к 150-летнему юбилею Леси Украинки должны представить полное собрание её сочинений в 14 томах по жанрам. Например, в первых четырех томах будет драматургия, а в 11-14 томах – переписка.

Ранее стало известно, что площадь в Мадриде, где находится посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки.