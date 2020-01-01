Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский почтил память Леси Украинки

Комментариев: 0
Сегодня 150-я годовщина со дня рождения выдающейся украинской писательницы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
president.gov.ua

Сегодня, 25 февраля, в 150-ю годовщину со дня рождения выдающейся украинской писательницы Леси Украинки от имени Президента Владимира Зеленского возложили цветы на её могилу на Байковом кладбище в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

Читай также: Зеленский попросил Литву помочь с СOVID-вакциной

Кроме того, от имени Президента установили корзину цветов возле памятника Леси Украинки в столице.

29 января 2021 года Владимир Зеленский подписал указ “О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки“ с целью чествования памяти выдающейся украинской писательницы и популяризации её творчества.

Читай также: Зеленский пообещал запустить “Сити-экспрессы“ в Украине

Напомним, к 150-летнему юбилею Леси Украинки должны представить полное собрание её сочинений в 14 томах по жанрам. Например, в первых четырех томах будет драматургия, а в 11-14 томах – переписка.

Ранее стало известно, что площадь в Мадриде, где находится посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки.

president.gov.ua

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Леся Украинка, писательница, день рождения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь