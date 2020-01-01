В Одессе школьница легла под поезд, спасти не удалось

Девушка погибла на месте.

В Одессе школьница погибла под колесами поезда. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, трагедия случилась 24 февраля, около полуночи возле станции “Депо“ в Суворовском районе города. 13-летняя девушка погибла мгновенно.

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Правоохранителям машинист рассказал, что увидел, как школьница пересекала пути, разговаривая по телефону. Он стал подавать предупредительные сигналы, услышав которые, девушка легла прямо на рельсы. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд было невозможно.

Родные погибшей утверждают, что в семье конфликтов не было и девочка не высказывала суицидальных намерений. В то же время подруга школьницы сообщила, что незадолго перед смертью та написала в мессенджере, что хочет броситься под поезд.

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В настоящее время полицейские проводят расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

Напомним, в Доброполье Донецкой области 15-летняя девушка наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением. Она выпила таблетки, чтобы не идти в школу.