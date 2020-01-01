Арестовано имущество экс-главы МВД Захарченко: 24 участка, 6 гаражей и 4 дома

Бывший министр Захарченко связан с деятельностью экс-президента Виктора Януковича.

Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-главы МВД Виталия Захарченко, который находится в розыске и скрывается в России. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По имеющимся данным, суд арестовал 24 земельных участка, 6 гаражей, 4 дома и 3 квартиры. Гаражи и квартиры расположены в центральном районе Киева.

Имущество экс-главы МВД Захарченко было передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Стоит также отметить, что арест произошел в рамках уголовного производства, которое касается финансирования Захарченко деятельности преступной организации, которую создал бывший президент Украины Виктор Янукович. Следствие считает, что он проводил конвертацию денег, полученных преступным путем, в том числе путем покупки недвижимости и ее вывода на подконтрольные иностранные компании.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пересечения Владимиру Яценко, фигуранту дела ПриватБанка.