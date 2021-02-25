Больше всего вакцинировали жителей Черкасской области.

COVID-вакцинации в Украине: За день сделано 159 прививок EPA/UPG

В Украине началась COVID-вакцинация. За день, 24 февраля, успели сделать всего 159 прививок. В четверг, 25 февраля, иммунизация продолжилась. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читай также: В Украине зафиксировали увеличение новых случаев COVID

В сообщении указывается, что 159 человек получили именно первую дозу вакцины от коронавируса. Среди всех регионов больше всего привилась Черкасская область. Речь идет о 80 гражданах. Затем идет Житомирская область (40 прививок), Киевская область (19 прививок), Винницкая и Черниговская области. Там вакцину получили по 10 человек соответственно.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 24 февраля не было зарегистрировано ни одного неблагоприятного события после иммунизации.

Стоит отметить, что в четверг, 25 февраля, процесс вакцинации населения начался в Киеве. Первым был привит заведующий Александровской больницы Алексей Куценко, передает телеканал “Киев“.

Кроме того, в данной больнице был открыт мобильный пункт вакцинации. Получив прививку, Куценко отметил, что чувствует себя хорошо.

Читай также: Зеленский попросил Литву помочь с СOVID-вакциной

Также иммунизация началась в Полтавской области. Глава ОГА Олег Синегубов рассказал, что первым в области вакцину получил врач Роман Пономаренко, работающий инфекционистом в местной областной инфекционной больнице. Медик чувствует себя хорошо.

Вакцинация началась в Полтавской области Олег Синегубов / Facebook

Глава Черновицкой области Сергей Осачук рассказал, что в регионе первым привили детского врача-анестезиолога. Он давно хотел вакцинироваться, так как видел в реанимации тяжелые последствия коронавируса.

Вакцинация началась в Черновицкой области Сергей Осачук / Facebook

Ранее сообщалось, что в Чернигове более половины врачей отказались получать COVID-вакцину.