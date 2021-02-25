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СБУ объявила Шария в розыск

Комментариев: 1
Он во второй раз не явился на допрос.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij/

Блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, сегодня, 25 февраля, не явился на допрос в Службу безопасности Украины, и поэтому его объявили в государственный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила СБУ.

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К следователю спецслужбы сегодня пришел только адвокат блогера. Сам Шарий сейчас живет в Испании.

Адвоката ознакомили с материалами уголовного производства, открытого в отношении Шария. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее направят в суд. 

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. По версии следствия, он способствовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций.

Ранее, после того, как Шарий в первый раз не явился на допрос, СБУ заявила, что это можно трактовать как укрывательство от следствия.

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Теги: СБУ, Анатолий Шарий, Шарий, розыск, государственная измена, адвокат, допрос, уголовное производство
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Комментариев (1)
Курьер    25.02.2021, 13:50
Оценка:  0
Курьер
Ах хаха , я угараю с этих дебилов. Ды рка вам от бублька а не Шарапов....
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