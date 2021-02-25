СБУ объявила Шария в розыск

Он во второй раз не явился на допрос.

Блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в государственной измене, сегодня, 25 февраля, не явился на допрос в Службу безопасности Украины, и поэтому его объявили в государственный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила СБУ.

Читай также: Анатолий Шарий не верит, что его партию закроют

К следователю спецслужбы сегодня пришел только адвокат блогера. Сам Шарий сейчас живет в Испании.

Адвоката ознакомили с материалами уголовного производства, открытого в отношении Шария. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее направят в суд.

Читай также: СБУ сообщила о подозрении в госизмене “эксперту“

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. По версии следствия, он способствовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций.

Ранее, после того, как Шарий в первый раз не явился на допрос, СБУ заявила, что это можно трактовать как укрывательство от следствия.