Основные усилия противника сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей.

РФ перебрасывает в Крым войска: Наев сообщил о 33 тыс солдат УНИАН

РФ активно перебрасывает во временно оккупированный Крым войска. Общее количество солдат составляет 33 тыс. Об этом сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, чьи слова передает “Укринформ“.

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Так, по словам Наева, Россия продолжает удерживать группировку войск с подразделениями усиления и обеспечения в количестве 1,5 человек. Она сформирована на базе подразделений Черноморского флота РФ.

“…с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс военнослужащих“, – сказал генерал-лейтенант.

Сухопутная группировка составляет более 11,5 тыс российских солдат. Они выполняют задания на ротационной основе.

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Основные усилия противника сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, улучшении системы обороны и пополнении артиллерийского вооружения.

Как бы то ни было, Наев отметил, что ситуация на административной границе со временно оккупированным Крымом остается стабильной.

Ранее сообщалось, что в Крыму снова экономят воду. Псевдовласти будут ее включать только два раза в день.