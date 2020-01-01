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В Бердянске школьник помог раскрыть убийство

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Полицейские рассказали о значительном вкладе подростка в раскрытие преступления.
В Бердянске школьник помог раскрыть убийство
© zp.npu.gov.ua
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В Бердянске школьник помог раскрыть убийство
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В Запорожской области 14-летний школьник помог полицейским раскрыть убийство. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, мальчик внес значительный вклад в раскрытие тяжкого преступления.

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14 октября прошлого года в полицию Бердянского района обратилась женщина с заявлением о пропаже мужа. На момент обращения она проходила контрактную военную службу и уже несколько месяцев не могла связаться с мужем, который проживал в селе Владовка.

Когда полицейские занялись проведением следственно-оперативных мероприятий, к ним обратился местный школьник, который рассказал, что во время выгула собаки в лесополосе обнаружил человеческие останки.

Мальчик не только точно указал место, где был спрятан труп, но и предоставил полицейским ценные сведения о событиях в жизни погибшего.

Таким образом подросток предоставил важную информацию, которая помогла раскрыть особо тяжкое преступление – умышленное убийство. В настоящее время досудебное расследование завершено, дело направлено в суд, - рассказали в полиции.

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Руководство Бердянского районного отдела полиции выразило мальчику благодарность. Ему вручили официальную благодарность и ценный подарок – часы с трекером. Также подростка пригласили работать в полицию, когда он вырастет.

Напомним, в Одессе школьница легла под поезд. Девушка погибла на месте.

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Теги: убийство, подростки, Запорожская область
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