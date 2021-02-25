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"Двери НАТО для Украины открыты": Зеленский поблагодарил Столтенберга

Комментариев: 2
Президент рассказал о поддержке, оказываемой украинской стороне.
"Двери НАТО для Украины открыты": Зеленский поблагодарил Столтенберга
"Двери НАТО для Украины открыты": Зеленский поблагодарил Столтенберга
Владимир Зеленский / Twitter

Генсек НАТО Йенс Столтенберг лично поддерживает желание Украины вступить в Альянс. Владимир Зеленский поблагодарил политика за это и рассказал подробности состоявшегося телефонного разговора. Сообщение об этом опубликовано на странице главы государства в Twitter.

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Так, по словам Зеленского, ближайшая цель Украины – это получение плана действий относительно вступления в НАТО. Государство серьезно относится к реформам, так как они позволяют укреплять оборонный сектор, добавил президент.

“Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери в НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживаете нас в желании достичь членства в НАТО“, – написал Зеленский.

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Он также указал, что для Украины сотрудничество с Альянсом является чрезвычайно важным. Государство продолжает укреплять армию, реформировать ее и приближать к стандартам НАТО. Также стороны делятся опытом и развивают дружбу со стратегическим партнерством.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО стало стратегическим интересом Словакии. Это закреплено документально.

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Теги: Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Альянс, ПДЧ, президент
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Комментариев (2)
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mseaaqwret    25.02.2021, 15:18
Оценка:  -21
mseaaqwret
КлоЗЕт,точно двери?Ты ничего не путаешь,карликовый скоморох?Может быть всё-таки не двери,а ширинка?
asfd0    25.02.2021, 15:12
Оценка:  -16
asfd0
Зеля пистуй ты сам в своё НАТО, ты не Украина а хреновый пианист.
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