Экс-министр похитил депутата: СБУ раскрыла резонансное преступление

Похищенный три года находился в руках преступников. За его освобождение требовали 200 миллионов долларов.

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СБУ, спустя девять лет, раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании, за освобождение которого преступники требовали 200 миллионов долларов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Похищение произошло в начале 2012 года. Преступники похитили топ-менеджера частной газодобывающей компании, который сегодня является действующим народным депутатом Украины.

Как выяснили правоохранители, заказчиком похищения оказался бывший бизнес-партнер потерпевшего, который также был народным депутатом нескольких созывов и даже возглавлял Министерство транспорта и связи.

По данным СБУ, для похищения бизнесмена заказчик привлек группу исполнителей, в состав которой вошли представители криминального мира. Как сообщает Офис Генпрокурора, истинным мотивом преступников было перераспределение коммерческих доходов.

Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов США, - рассказали в СБУ.

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В настоящее время пятерым фигурантам в данном деле объявлено подозрение по ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что правоохранители традиционно не называют имен потерпевшего и подозреваемых. Однако по данным СМИ, в частности издания РБК-Украина, заказчиком похищения был Николай Рудьковский, а потерпевшим нардеп “Слуги народа“ Олег Семинский.

Напомним, в декабре 2019 года в Москве на 2 года посадили экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского.