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Дело ПриватБанка: Экс-менеджер Яценко вышел под залог в 52 млн

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Подозреваемый находился в СИЗО.
Дело ПриватБанка: Экс-менеджер Яценко вышел под залог в 52 млн
Дело ПриватБанка: Экс-менеджер Яценко вышел под залог в 52 млн
Владимир Яценко / Facebook

Экс-первый председатель правления ПриватБанка Владимир Яценко вышел из СИЗО под залог в более 52 млн грн. Об этом рассказала спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. Ее слова передает “Украинская правда“.

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Стоит отметить, что накануне бывшему топ-менеджеру ПриватБанка Яценко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

“Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн“, – сказала Чемерис.

По словам спикера Высшего антикоррупционного суда, залог был внесен ООО, однако суд не может обнародовать его название.

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Как сообщалось ранее, генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала новые подозрения в деле ПриватБанка. Они коснутся тех лиц, которые пока являются свидетелями, и на деятельность которых правоохранители смотрели с “закрытыми глазами“.

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Теги: ПриватБанк, Владимир Яценко, уголовное дело, залог, СИЗО, менеджер
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