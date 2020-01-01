В сеть "слили" телефонный разговор Медведчука и Суркова

Опубликованная запись разговора 2014 года подтверждает, что кандидатуру Медведчука в ТКГ предложил Порошенко.

Виктор Медведчук и экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в 2014 году обсуждали по телефону поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Опубликованная аудиозапись разговора подтверждает, что кандидатуру Медведчука в ТКГ предложил Петр Порошенко.

Во время обсуждения обмена пленными, Сурков называет сепаратистов на Донбассе “эти наши там подопечные“ и обещает помочь с обменом. Медведчук заявляет, что в эту “авантюру“ его решил “втащить“ Порошенко.

“Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.)... И это было поддержано Владимиром Владимировичем (Путиным, - ред.)... Поучаствовать в освобождении пленных... Мне. То есть, он готов дать мне мандат“, - говорит Медведчук.

Сурков ответил, что знает об этом. “Ну, давай, забирай (мандат, - ред.). Я думаю, тебе это в плюс“, - ответил Сурков.

Также, Медведчук и Сурков на записи говорят о схеме поставок электроэнергии в Крым, в которой задействованы российская Интер РАО.

Публикацию аудиозаписи прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Разговор между Медведчуком и Сурковым, запись которого была опубликована сегодня, четко показывает, что Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора. И все поведение Медведчука, в том числе публичное, продиктовано только интересами другой страны. Особенно впечатляет, что это сделано в горячий период противостояния. Это же был декабрь 2014 года. Медведчук буквально отчитывается перед Сурковым, в тот момент, крайне влиятельным “распорядителем“ оккупационных проектов РФ на территории Украины, о схемах по электричеству и углю“, - заявил он.

Подоляк отметил другой момент разговора. “Куда интереснее и красноречивее тот факт, что он отрабатывал “бизнес“ в полном согласовании и координации с тогдашним президентом Порошенко... Чистая не замутненная торговля, идеально замаскированая войной и оккупациями. И главным распорядителями теневых интересов являются помимо россиян, граждане Украины Медведчук и Порошенко“, - заявил советник главы ОП.

“Более того, в весьма циничной и ироничной форме Медведчук и Сурков обсуждают сыграет ли в плюс Медведчуку предложение Порошенко заняться темой обмена пленных. Позволит ли это “оптимизировать“ его влияние и возможности. Сделает ли это его ключевой фигурой теневой украинской политики. Выведет ли это Медведчука на уровень главного игрока. И это ведь только одна очевидно неполная запись разговора“, - добавил он и заявил, что эта запись должна стать предметом для расследования. “Порошенко явно похож на полноценного свидетеля по данному делу. А их статусы депутатов не должны быть препятствием для расследования“.

“Порошенко и Медведчук уже в 2014 году перенесли привычные для себя олигархические практики на отношения, связанные с войной. Это была очень выгодная для них лично, но не для Украины игра с РФ, и как результат всего этого – несомненно укрепление оккупационных позиций страны-агрессора в наших регионах. А также явно укрепление материально-ресурсной базы будущей политической группы Медведчука. Порошенко, как минимум, обязан не в своем традиционно пафосном стиле объяснить столь плотные коммерческие контакты с господином Медведчуком“, - резюмировал Подоляк.

Напомним, в 2015 году участник переговоров контактной группы по Украине, Виктор Медведчук встретился в Донецке с главами “ЛНР“ и “ДНР“ Александром Захарченко и Игорем Плотницким.