Под Харьковом в ДТП с рейсовым автобусом есть погибшие

Во время аварии в автобусе было 15 пассажиров.

В Харьковской области сегодня утром, 25 февраля, на автодороге Харьков-Ахтырка произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем. Два человека погибли, сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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ДТП произошло примерно в 08:00 в селе Крисине Богодуховского района. По предварительной информации, водитель автомобиля “ВАЗ-21099“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

На момент аварии в автобусе было 15 пассажиров. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали, но погибли прямо на месте происшествия 71-летний водитель и 70-летняя пассажирка легкового автомобиля.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.

Ранее стало известно, что в Одесской области суд признал водителя автопоезда DAF виновным в ДТП, в результате которого погибли 9 человек, и приговорил его к 10 годам лишения свободы.