Степанов назвал побочные эффекты COVID-вакцинации

Симптомы похожи на эффект от прививки от гриппа, рассказал министр.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал побочные эффекты, которые человек может почувствовать после COVID-вакцинации. Политик напомнил, что целью любой прививки является формирование иммунитета. Видео с интервью о вакцинах Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.

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По словам главы Минздрава, побочные эффекты от COVID-вакцины могут быть разные, но они похожи на побочные эффекты после прививки от гриппа. Например, может покраснеть место, куда вводился препарат, или же повыситься температура.

“Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа“, – сказал Степанов.

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Он также отметил, что меньше всего побочных эффектов можно наблюдать у инактивированных вакцин. Таким препаратом является китайская прививка Sinovac. При этом, механизм всех вакцин одинаков, отличается лишь способ их создания.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки вакцинировали 159 человек. В четверг, 25 февраля, иммунизация населения продолжилась.