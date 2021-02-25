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Степанов назвал побочные эффекты COVID-вакцинации

Комментариев: 2
Симптомы похожи на эффект от прививки от гриппа, рассказал министр.
Степанов назвал побочные эффекты COVID-вакцинации
Степанов назвал побочные эффекты COVID-вакцинации
Минздрав / Facebook

Глава Минздрава Максим Степанов назвал побочные эффекты, которые человек может почувствовать после COVID-вакцинации. Политик напомнил, что целью любой прививки является формирование иммунитета. Видео с интервью о вакцинах Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.

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По словам главы Минздрава, побочные эффекты от COVID-вакцины могут быть разные, но они похожи на побочные эффекты после прививки от гриппа. Например, может покраснеть место, куда вводился препарат, или же повыситься температура.

“Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа“, – сказал Степанов.

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Он также отметил, что меньше всего побочных эффектов можно наблюдать у инактивированных вакцин. Таким препаратом является китайская прививка Sinovac. При этом, механизм всех вакцин одинаков, отличается лишь способ их создания.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки вакцинировали 159 человек. В четверг, 25 февраля, иммунизация населения продолжилась.

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Теги: коронавирус, COVID-19, Минздрав, вакцина, прививка, побочные эффекты
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Комментариев (2)
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GOOD_666    25.02.2021, 16:31
Оценка:  -21
GOOD_666
Что у него в голове (Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам,) ДЕБИЛА НУЖНО ЛЕЧИТЬ !!!
neeertcer    25.02.2021, 16:05
Оценка:  -20
neeertcer
Этому умалишённому плешивому клоуну-очкносцу,неоднократно ширнувшемуся мочой скунса,верить могут только те,кто имеет интеллект насекомого.
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