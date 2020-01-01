Волынский врач вакцинировался первым, чтобы оценить безопасность

В Волынской области началась вакцинация от коронавируса.

В Волынской области сегодня, 25 февраля, началась вакцинация от коронавируса. Первым прививку получил врач-пульмонолог Олег Яковенко, который хотел лично оценить степень безопасности вакцины, сообщил "Конкурент".

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"Сегодня я могу спокойно смотреть в глаза своих пациентов. А время покажет", - сказал врач.

Олег Яковенко является заведующим инфекционным отделением госпитальной базы для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Поэтому он каждый день сталкивается с опасным вирусом.

По словам Яковенко, то, что он первым вакцинировался в Волынской области, можно рассматривать как посыл всем жителям региона вакцинироваться.

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Вторым прививку от коронавируса в Волынской области получил медицинский директор корпуса №2 областной клинической больницы Николай Юрко.

Напомним, что вакцинация в Украине началась вчера, 24 февраля. Сегодня, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация начнется во всех регионах нашей страны.