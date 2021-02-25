От горожан политика защищала стена из полицейских.

Черкасский депутат не захотел выступать на украинском, но ему помогли Кадр из видео

Черкасский депутат от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался выступать перед коллегами на украинском языке. Помочь ему решил секретарь горсовета Юрий Тренкин, который выступил в качестве переводчика. Подробности сообщает “Про Все“.

Читай также: До 150 тысяч украинцев должны сдать экзамен на знание госязыка

В сообщении указывается, что Замирайло не захотел выступать на украинском на сессии городского совета. Другие депутаты и присутствующие в зале горожане этим возмутились.

Помочь политику от ОПЗЖ решил секретарь горсовета Юрий Тренкин. Он стал возле Замирайло и решил переводить все, что он говорит, на украинский язык.

Несмотря на регламент, Замирайло продолжал выступать на русском языке.

Читай также: В сеть “слили“ телефонный разговор Медведчука и Суркова

Стоит отметить, что между депутатом и активистами в зале стали сотрудники Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в харьковском горсовете активисты сорвали Ленина, но его вернули на место.