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Черкасский депутат не захотел выступать на украинском, но ему помогли

Комментариев: 4
От горожан политика защищала стена из полицейских.
Черкасский депутат не захотел выступать на украинском, но ему помогли
Черкасский депутат не захотел выступать на украинском, но ему помогли
Кадр из видео

Черкасский депутат от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался выступать перед коллегами на украинском языке. Помочь ему решил секретарь горсовета Юрий Тренкин, который выступил в качестве переводчика. Подробности сообщает “Про Все“.

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В сообщении указывается, что Замирайло не захотел выступать на украинском на сессии городского совета. Другие депутаты и присутствующие в зале горожане этим возмутились.

Помочь политику от ОПЗЖ решил секретарь горсовета Юрий Тренкин. Он стал возле Замирайло и решил переводить все, что он говорит, на украинский язык.

Несмотря на регламент, Замирайло продолжал выступать на русском языке.

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Стоит отметить, что между депутатом и активистами в зале стали сотрудники Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в харьковском горсовете активисты сорвали Ленина, но его вернули на место.

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Теги: депутат, ОПЗЖ, Черкассы, украинский язык, горсовет, полиция
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Комментариев (4)
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Upssss    25.02.2021, 16:39
Оценка:  -1
Upssss
Як це виходить у нас , в Україні що тіло яке не розуміє україньської мови Державної , воно депутат, закони нам пише. Для цих недолугих на їхній мокшанській--в какой стране мира депутаты говорят не на государственном языке, может быть в Америке на китайском, или Германии на японском, или у вас на р
Upssss    25.02.2021, 16:41
Оценка:  -1
Upssss
на расии кто то в думе на украинском говорит?
asfd0    25.02.2021, 16:32
Оценка:  -21
asfd0
Для тупых рОгулей переводил с языка на моЙву, оце так файно ))
SAId    25.02.2021, 16:38
Оценка:  +19
SAId
зачем таких уебков земля носит...
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