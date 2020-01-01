Местные референдумы и префекты: Зеленский обещает децентрализацию

Президент назвал три ключевые задачи на пути децентрализации.

Зеленский назвал три задачи по децентрализации кадр из видео

Чтобы завершить реформу децентрализации в Украине, нужно решить три ключевые задачи – ввести институт префектов, создать закон о местных референдумах и разработать законодательство для развития городов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета развития общин и территорий в рамках форума “Украина 30“.

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По словам главы государства, в первую очередь необходимо внести поправки в Конституцию с тем, чтобы перераспределить полномочия и урегулировать отношения между центральной властью и местным самоуправлением. В частности речь идет о ликвидации местных государственных администраций и учреждении института префектов.

“Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны. Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства“, - заявил президент.

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Вторая важная задача, которую нужно решить на пути децентрализации, по мнению Зеленского, заключается в создании системы нормативно-правовых актов, учитывающих специфику непосредственно городского самоуправления. Это должно обеспечить новый импульс для развития городов.

Третьей задачей президент считает принятие закона о местных референдумах.

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“Это усилит влияние общин на деятельность местной власти. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют“, - заявил президент.

Напомним, Зеленский обсудил стратегию реинтеграции Донбасса. Глава государства также дал распоряжения по укреплению украинской армии, в частности, по повышению зарплат всем категориям военнослужащих.