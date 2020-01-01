Немцы проверили украинские образцы на штаммы СOVID: результаты

В Германию отправили 48 украинских образцов.

Результаты проверки 48 украинских образцов в лаборатории немецкой клинике "Шарите" показали, что в Украине пока нет новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в видео, опубликованном министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

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По его словам, Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить новые штаммы коронавируса", - заявил министр.

Ранее Степанов сообщил, что в Украине исследования на "британский" штамм коронавируса практически не проводят из-за того, что это стоит слишком дорого. Подобные исследования украинские медики делают только периодически.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 25 февраля 2021 года было подтверждено 1 325 841 случай СOVID-19. Выздоровели 1 159 311 человек, а 25 596 – умерли. Продолжали болеть 140 934 человек.