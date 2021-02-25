Провайдеры не знают, как заблокировать запрещенные Telegram-каналы

Украинские провайдеры озадачены решением суда, которое технически невыполнимо.

Украинские провайдеры не знают, как выполнить решение суда, которым правоохранители обязали их заблокировать ряд Телеграм-каналов. Как пишет “Интерфакс-Украина“, провайдеры считают технически невозможным заблокировать отдельные Телеграм-каналы, сохранив для пользователей доступ к остальным каналам этого популярного мессенджера.

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“У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять “выборочную“ блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу“, - заявили журналистам в пресс-службе компании “Киевстар“.

Об этой же проблеме заявили и в “Укртелекоме“. В компании отмечают, что в данном случае будет уместным предоставить операторам рекомендации касательно технической реализации таких решений.

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“В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным“, - заявили в “Укртелекоме“.

Напомним, вчера Киевский районный суд Харькова по требованию правоохранителей обязал отечественных провайдеров заблокировать ряд Телеграм-каналов, которые по данным СБУ осуществляют антиукраинскую деятельность с подачи ФСБ.