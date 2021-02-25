В Конгрессе местных властей будет две палаты, - Ермак

Создание Конгресса ранее анонсировал Зеленский.

В Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины будет Президиум, Палата местных властей и Палата регионов. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщил "Укринформ".

Читай также: Зеленский утвердил санкции против Медведчука

По его словам, палаты будут самостоятельно избирать руководство и делегировать по три представителя в президиум Конгресса.

Президиум будет представлен высшими должностными лицами страны. Возглавлять Конгресс будет Президент Украины.

Палата местных властей и Палата регионов будут собираться ежеквартально и подавать предложения к повестке дня Президиума Конгресса. Заседания Президиума будут ежемесячными. Общее заседание Конгресса планируют проводить каждые полгода или по требованию.

Читай также: Зеленский анонсировал строительство на Донбассе нового аэропорта

Ожидается, что Конгресс станет площадкой для обсуждения местных проблем на высшем уровне. Ермак убежден, что таким образом будет обеспечена лучшая координация деятельности всех органов власти.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы завершить реформу децентрализации в Украине, нужно решить три ключевые задачи – ввести институт префектов, создать закон о местных референдумах и разработать законодательство для развития городов.