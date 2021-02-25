Венгрия уже не против украинского закона о языке – МИД

Будапешт готов обсудить порядок его внедрения и не требует пересмотра.

В настоящее время Венгрия уже не возражает против украинского закона об образовании в его нынешней форме. Теперь Будапешт готов обсуждать, как положения закона можно воплотить в жизнь в соответствии с интересами венгерского национального меньшинства.

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Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью венгерскому изданию “HVG“, перевод которого на своей Фейсбук-странице опубликовало посольство Украины в Венгрии.

По словам министра, Украина передавала текст закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы и по ее рекомендациям внесли в него ряд поправок.

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“Согласно моей оценке, Венгрия сейчас уже приемлет закон в его нынешней форме и готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства“, - рассказал глава МИД.

В частности с этой целью между главами МИД двух стран достигнута договоренность о создании рабочей группы по образованию. В нее войдут эксперты компетентных министерств обеих стран.

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Кулеба отметил, что трудности в отношения двух стран вносят периодически происходящие провокации, но признаков вмешательства РФ он не видит.

“Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решения в отношении Украины“, - заявил глава МИД.

Напомним, ранее в МИД заявили, что “красные линии“ в отношениях с Будапештом не будут перейдены. Венгерские партнеры по-своему трактовали открытость Киева, и их вмешательство во внутренние дела Украины привело к очередной напряженности, отметил Василий Боднар.