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Публиковали фейки об Украине: На Львовщине выявили "ботоферму" РФ

Комментариев: 1
Деятельностью занимались несколько жителей региона.
Публиковали фейки об Украине: На Львовщине выявили "ботоферму" РФ
Публиковали фейки об Украине: На Львовщине выявили "ботоферму" РФ
СБУ / Facebook

На Львовщине правоохранители выявили “ботоферму“ РФ. С ее помощью подозреваемые публиковали фейки об Украине и совершали анонимное "минирование". Подробности передает пресс-служба СБУ.

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Следствие считает, что создателями “ботофермы“ являются несколько жителей Львовской области. Контролировалась система из России.

Обвиняемые с помощью указанной схемы обеспечивали возможность удаленной регистрации аккаунтов в соцсетях и сайтах. Для этого они использовали SIM-карты российских и украинских операторов связи.

Фото с места обысков
Фото с места обысков
СБУ / Facebook

Злоумышленники создавали аккаунты, с помощью которых распространяли фейки об Украине. Это делалось, чтобы дискредитировать власть и создать у общества паническое настроение.

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Кроме того, с помощью “ботоферм“ ее владельцы анонимно “минировали“ важные объекты Львовской области.

Проведя обыски, правоохранители нашли и изъяли компьютерную технику, а также около 900 идентификаторов SIM-карт. В СБУ отметили, что досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что провайдеры не знают, как выполнить решение украинского суда и заблокировать запрещенные Telegram-каналы.

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Теги: СБУ, Россия, фейки, Украина, Львовская область, ботоферма
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Комментариев (1)
uffagud    25.02.2021, 18:07
Оценка:  -21
uffagud
Ах вы жэ ж ганэбни зрадныкы!Как вы посмели работать на Россию!Вы что,не знаете что у нас с Россией торговля по всем фронтам!Тьфу,ты,война по всем фронтам!
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