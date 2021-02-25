Деятельностью занимались несколько жителей региона.

Публиковали фейки об Украине: На Львовщине выявили "ботоферму" РФ СБУ / Facebook

На Львовщине правоохранители выявили “ботоферму“ РФ. С ее помощью подозреваемые публиковали фейки об Украине и совершали анонимное "минирование". Подробности передает пресс-служба СБУ.

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Следствие считает, что создателями “ботофермы“ являются несколько жителей Львовской области. Контролировалась система из России.

Обвиняемые с помощью указанной схемы обеспечивали возможность удаленной регистрации аккаунтов в соцсетях и сайтах. Для этого они использовали SIM-карты российских и украинских операторов связи.

Фото с места обысков СБУ / Facebook

Злоумышленники создавали аккаунты, с помощью которых распространяли фейки об Украине. Это делалось, чтобы дискредитировать власть и создать у общества паническое настроение.

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Кроме того, с помощью “ботоферм“ ее владельцы анонимно “минировали“ важные объекты Львовской области.

Проведя обыски, правоохранители нашли и изъяли компьютерную технику, а также около 900 идентификаторов SIM-карт. В СБУ отметили, что досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что провайдеры не знают, как выполнить решение украинского суда и заблокировать запрещенные Telegram-каналы.